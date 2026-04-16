14 апреля Павлово-Посадский Гофрокомбинат отметил свое 15-летие

За 15 лет Гофрокомбинат вырос из маленькой компании до места в ТОП-10 крупнейших производителей гофроупаковки России. Сегодня Гофрокомбинат — это 22 гектара современных цехов, 360 миллионов квадратных метров продукции в год и сотни специалистов, которые знают свое дело на отлично.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и Председатель Совета депутатов муниципалитета Роман Тикунов вручили грамоты и благодарственные письма главы людям, которые внесли весомый вклад в развитие компании.

Сегодня компания активно развивается, впереди амбициозные планы по запуску к 2028–2029 годам новой бумагоделательной машины БДМ-3 — это серьезная заявка на лидерство и уверенный шаг вперед.

«Поздравляю коллектив Павлово-Посадского Гофрокомбината с 15-летием! Полтора десятилетия — это целая история. История, которую вы пишете каждый день своим трудом, умом и верой в свое дело. Такие предприятия — основа экономики России. Вы не просто делаете упаковку — вы создаете основу для работы тысяч других предприятий по всей стране. Для нашего округа вы — больше, чем предприятие. Вы — надежный работодатель, партнер, важная часть нашей экономики и, по сути, часть большой павлово-посадской семьи. Ваш успех — это стабильность и благополучие для многих семей в нашем округе. Желаю вам крепкого здоровья, новых высот, и чтобы каждый ваш день был таким же прочным и качественным, как ваша продукция! С юбилеем!» — отметил Глава округа Денис Семенов.

