В Подмосковье утром 16 апреля пробки достигли 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 16 апреля составила 4 балла. В регионе зафиксировали более 1,1 млн автомобилей, что на 7,4% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее сложная обстановка сложилась на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. Затруднения движения также зафиксированы на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров. Эти меры помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий в условиях повышенной загруженности трасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.