В Подмосковье 25 апреля пройдет фестиваль «Талица» в Муранове

Фестиваль усадебной культуры «Талица» состоится 25 апреля в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Подмосковье и будет приурочен ко Дню подмосковной усадьбы. Гостей ждут экскурсии, исторический маршрут, мастер-классы и запуск воздушного змея, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа начнется с исторического маршрута от станции Ашукинская до усадьбы «Мураново». Участники познакомятся с историей поселка, его дачными и историческими улицами, а также местными топонимами. С мурановских холмов откроется вид на усадебный ансамбль.

В усадебном парке пройдет обзорная экскурсия, во время которой посетителям расскажут о мурановских семействах. Также гости смогут пройти «тропой художника»: современные живописцы будут работать под открытым небом на тех же местах, где полтора века назад писал Дмитрий Путята. Посетители увидят процесс создания картины и сравнят, как выглядели главный дом, флигель и розовая аллея в XIX веке и сегодня.

Для детей подготовили кукольный спектакль «Карлик Нос» в пространстве выставки «Как неразгаданная тайна...», игровую программу «Крутись, волчок» об истории народной игрушки, а также экскурсию по усадебной кухне и буфетной. В течение дня будут работать выставка воздушных змеев проекта «Искусство на крыльях воздушного змея», вернисаж ассоциации художников-пленэристов, квесты и творческие мастер-классы. Завершится фестиваль запуском воздушного змея на Барском лугу перед усадьбой.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.