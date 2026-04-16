В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки в 20 округах

Дорожные службы привели в нормативное состояние знаки на 29 региональных дорогах в 20 округах Подмосковья. Работы провели после обследования, в ходе которого выявили поврежденные и выцветшие указатели, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и заменили дорожные знаки на региональных трассах и в городской черте. Работы выполнили в Талдоме, Чехове, Егорьевске, Домодедове, Истре, Можайске, Солнечногорске, Мытищах, Павловском Посаде, Ивантеевке, Жуковском и Химках. Знаки обновили на улицах Розы Люксембург, Пушкина, Антипова, Карла Маркса, Академика Туполева, Агрохимиков, Маяковского, 20 Января, Вертлинской, Олимпийском проспекте и других участках уличной сети.

В малых населенных пунктах работы провели на Можайском шоссе в деревне Малые Вяземы, Монинском шоссе в поселке Свердловский, улице Панфилова в Нахабине, а также на дорогах в селе Дединово, деревне Аринино, селе Покровское, поселке Деденево и деревне Митькино.

Кроме того, в городском округе Ступино знаки привели в порядок на улицах Пушкина и Горького, на участках Каширского шоссе и в селе Кременье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.