Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете ловли краснокнижных рыб

Нерест рыб начался в Подмосковье, в том числе у видов, занесенных в Красную книгу региона. Минэкологии предупредило о запрете их добычи и действующих весенних ограничениях на рыбалку, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области стартовал период нереста. Первыми к размножению традиционно приступают щука, окунь и плотва. В апреле нерестятся и редкие виды, занесенные в Красную книгу региона.

«Из охраняемых видов подмосковных рыб в апреле нерестятся волжский подуст и жерех, которые обитают в крупных реках — Москве, Клязьме, Оке и в водохранилищах. Кроме того, в середине месяца начинается нерест у обыкновенного подкаменщика. Если на крючок попала краснокнижная рыба, ее нужно аккуратно освободить и отпустить. Добыча таких видов влечет административную ответственность», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве напомнили, что с 22 марта в регионе действуют весенние ограничения на рыболовство для воспроизводства рыбных запасов. С 1 апреля по 10 июня рыбалка разрешена только вне нерестовых участков — поплавочными или донными удочками с берега, с общим количеством не более двух крючков на одного человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.