В Подмосковье подали 3,5 тыс заявлений на парковочные разрешения

С начала 2026 года жители Подмосковья подали почти 3,5 тыс. заявлений на оформление, продление и изменение парковочных разрешений через региональный портал. Услуга доступна онлайн и предоставляется в течение шести рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму.

Бесплатной парковкой на платных парковках Подмосковья могут пользоваться члены многодетных и приемных семей, а также владельцы электромобилей. Резиденты и покупатели абонементов оформляют разрешение на платной основе. Стоимость услуги указана на региональном портале.

Срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.