ВСУ не хватает беспилотников «Лютый» после масштабных атак по России

После масштабных атак на Россию украинская армия испытывает нехватку беспилотников «Лютый». При последних ударах Украина использовала БПЛА «Чаклун-В», они несут меньше заряда, сообщает SHOT .

В нескольких российских регионах были найдены обломки дронов с неразорвавшимися снарядами. Оказалось, что это «Чаклун-В» — прототип «Лютого». Они могут нести до 20 кг боевой части — в 3 раза меньше.

Судя по всему, у ВСУ не хватает «Лютых» для новых атак на Россию. Части «Чаклун-В» нашли в Республике Татарстан и Саратовской области.

Прошедшей ночью в российских регионах и над Черным морем были перехвачены 32 дрона ВСУ самолетного типа. БПЛА сбили с 20 часов 10 июня до 7 часов 11 июня дежурными средствами ПВО.