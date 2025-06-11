В России за ночь уничтожены 32 украинских беспилотника

Прошедшей ночью в российских регионах и над Черным морем были перехвачены 32 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА сбили с 20 часов 10 июня до 7 часов 11 июня дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

16 беспилотников ликвидировали над Воронежской областью, восемь — над Курской областью, пять — над Тамбовской областью, два — над Ростовской областью, один — над Черным морем около Крыма.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в регионе ПВО успешно сбило несколько дронов противника в небе. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.