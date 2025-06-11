Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об успешной работе ПВО

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В Воронежской области сбили более пяти дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Воздушные цели обнаружены и ликвидированы дежурными расчетами ПВО. Точное количество сбитых БПЛА уточняется, их не менее пяти.

В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности.

Гусев призвал жителей сохранять бдительность и оперативно сообщать о любых подозрительных объектах в небе.

Ранее Росавиация ввела план «Ковер» в аэропортах Калуги и Саратова.