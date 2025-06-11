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Росавиация ограничила полеты в аэропортах Калуги и Саратова

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух российских аэропортах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно официальному сообщению, ограничения действуют в Международном аэропорту Калуга и Международном аэропорту Саратов.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Точные причины и сроки действия ограничений не уточняются, однако подобные меры обычно связаны с проведением учений, неблагоприятными погодными условиями или другими оперативными обстоятельствами.

Пассажирам, планирующим вылеты или прилеты в эти аэропорты, рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.