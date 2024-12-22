ВСУ назвали обстановку на всей линии боевого соприкосновения сложной для себя

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что российская армия превосходит украинскую как численностью личного состава, так и вооружением, поэтому для Киева ситуация по всей линии соприкосновения остается сложной, пишет ТАСС .

Украинские военные уступают российским по всем вопросам. За последнее время высокопоставленные офицеры ВСУ жалуются, что на всей линии соприкосновения для них складывается сложная ситуация.

Главком ВСУ Александр Сырский 19 декабря связывался по телефону с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином и рассказывал ему о чрезвычайно сложном положении.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России постепенно достигают целей, поставленных перед ними на специальную военную операцию. За все время СВО они уничтожили на территории Украины порядка 30 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.