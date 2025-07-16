Концерт группы «Тату» могут отменить в Ялте из-за угрозы традиционным ценностям

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина призвала отменить предстоящий концерт группы «Тату» в Ялте. По ее словам, репертуар коллектива противоречит традиционным ценностям. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Останина направила обращение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову. Депутат назвала песни группы «провокационными», противоречащими традиционным российским ценностям.

По ее словам, песни «Тату» даже могут «причинить вред детям», которые собираются на концерт 19 июля. Останина заявила, что тексты попадают под запреты, установленные несколькими федеральными законами.

Ранее Лена Катина и Юлия Волкова заявили о воссоединении группы «Тату». Первый концерт должен пройти 19 июля в Крыму.

Между тем солистки открестились от прежнего имиджа и ЛГБТ*. Они пообещали организаторам выступлений держать дистанцию на сцене, не обниматься и не проявлять друг к другу никаких заигрываний.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.