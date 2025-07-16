Путин шуткой отреагировал на идею предоставления льгот бездетным

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Путин назвал «хитрюгой» работника ММК за предложение по льготам

Во время встречи с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината президент Владимир Путин с улыбкой отреагировал на нестандартное предложение одного из работников предприятия по улучшению жилищных условий бездетным молодоженам, сообщает ТАСС .

Молодой специалист, недавно вступивший в брак, предложил выдавать жилищные льготы авансом — тем парам, которые только планируют завести детей в ближайшие годы.

«Вот хитрюга!» — со смехом прокомментировал инициативу глава государства.

Обсуждение демографической политики стало одним из ключевых моментов визита президента на предприятие, где он запустил новый цех машиностроительной продукции.

Путин признал, что «тех мер поддержки повышения рождаемости, которые сейчас заработали, все равно недостаточно», но подчеркнул готовность государства расширять помощь семьям. Особое внимание было уделено единой системе поддержки, охватывающей период от беременности матери до достижения ребенком 17 лет.

Глава государства выразил обеспокоенность тенденцией позднего материнства, когда первого ребенка рожают в 28-29 лет.

«На следующих уже не хватает сил и времени», — констатировал президент.