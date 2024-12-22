Российские войска взорвали более 30 украинских ЗРК Patriot с начала СВО

С начала спецоперации российские войска уничтожили не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, изготовленного в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенные расчеты на основе данных, опубликованных Минобороны РФ.

Наибольшее количество техники этого типа в 2024 году было уничтожено 15 декабря. В этот день российские войска взорвали четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Также были уничтожены машина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

17 августа ВС РФ вывели из строя четыре пусковых установки ЗРК Patriot и две станции РЛС. По две установки ликвидировали 7 и 20 июля.

Наиболее результативным ударом по ЗРК Patriot по-прежнему считается 16 мая 2023 года. Тогда ВС РФ атаковали Киев гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Из строя вывели одновременно пять пусковых установок Patriot и станцию РЛС.

В 2024 году две ЗРК этого типа уничтожили 26 января, одну 22 февраля, по три 1 и 11 августа, две 10 октября. 11 мая вывели из строя дивизион Patriot, но точное количество установок не уточнялось.

13 марта сообщалось, что ВС РФ поразили две американских ЗРК в Харьковской области. Также о нанесении удара по Patriot сообщается и 20 декабря, но дополнительную информацию в Минобороны России не публиковали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил потратить замороженные активы РФ на покупку ЗРК для Украины. Их планируют разместить в Киеве.