Зеленский просит потратить замороженные активы РФ на ПВО Patriot для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский просит потратить 30 млрд долларов из замороженных российских активов на 10–12 систем ПВО Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РБК.
«Все понимают, что 10–12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной. Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет», — заявил Зеленский.
Россия неоднократно заявляла, что Западу следует ожидать зеркального ответа в случае, если средства от замороженных активов начнут тратить на поддержку ВСУ.
Ранее США сообщили, что выделили в помощь для Украины многомиллиардный займ, который будут гасить с доходов от замороженных активов Москвы. Соответствующая информация появилась на сайте американского минфина.