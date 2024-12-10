США выделили Украине многомиллионный займ с погашением с замороженных активов РФ

Согласно информации, опубликованной министерством финансов США, общая сумма кредита составит 50 миллиардов долларов. Из этой суммы американская сторона предоставит Киеву займ в размере 20 миллиардов долларов.

Интересно отметить механизм погашения этого кредита: планируется использовать доходы от российских суверенных активов, которые в настоящее время заморожены.

«Сегодня (10 декабря 2024 года — ред.) минфин США объявляет о выделении 20 млрд долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов», — сообщили в ведомстве.

Ранее Белый дом сообщил, что 13 декабря состоится видеовстреча лидеров стран G7, на которой будут обсуждать в том числе ситуации на Украине и в Сирии. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого заканчивается, также будет участвовать в разговоре.