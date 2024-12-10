Главными темами видеовстречи лидеров G7 станут Украина и Сирия

В ближайшую пятницу лидеры стран G7 при участии президента США Джо Байдена, чей срок заканчивается, будут обсуждать Украину и Сирию, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

«Сирия и Украина абсолютно будут в повестке для G7… Вы можете ожидать, что эти две темы будут первостепенными и центральными», — сообщил официальный представитель Белого дома 10 декабря.

Кирби подчеркнул, что конфликты на Украине и в Сирии будут не единственными темами для обсуждения на видеовстрече лидеров G7. Что именно еще будут обсуждать главы стран вместе с Байденом, будет известно позднее.

Ранее сообщалось, что в рамках инициативы G7 по использованию доходов от замороженных российских активов Киев получит долгосрочное финансирование.