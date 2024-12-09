Украина утвердила условия получения 20 млрд долларов доходов от активов РФ

Украинские власти утвердили условия соглашения с обязательствами, по которому Federal Financing Bank (FFB) предоставит стране 40-летний заем до 20 млрд долларов по ранее согласованной G7 инициативе о получении Киевом финансов за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает ТАСС .

По документу деньги должны быть предоставлены через перевод в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины в пользу государства. Указанная организация основана Всемирным банком 10 октября текущего года.

Данное соглашение будет реализовано через заключение договора покупки сертификата между Украиной (заемщик), FFB и Агентством по международному развитию США (USAID). Кроме того, стороны подпишут договор гарантии и погашения ссуды между Украиной и USAID. А еще страна в лице Минфина должна будет выпустить сертификат задолженности в пользу FFB, он будет обеспечен гарантией USAID.

На этот займ начисляются проценты по ставке 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским американским обязательствам. Выплата и погашение долга будет происходить за счет доходов, которые поступят от замороженных российских активов.

Осенью лидеры G7 объявили о договоренности по предоставлению Киеву кредита на 50 млрд долларов.