Самый дорогой футболист мира Ламин Ямаль взял номер Месси

18-летний испанец Ламин Ямаль, который является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt, подписал новый контракт с «Барселоной». Спортсмен также взял новый номер, ставший уже легендарным, сообщает РБК .

В следующем сезоне Ямаль будет играть под 10-м номером, тогда как раньше у него был 19-й. «Десятка» досталась ему после ухода Ансу Фати в «Монако».

Под 10-м номером в «Барселоне» когда-то играл и Лионель Месси, который считается одним из лучших футболистов всех времен.

Контракт Ямаля с «Барселоной» продлится до лета 2031 года. Уже сейчас спортсмен показал себя во всей красе, став лучшим молодым игроком прошедшего прошлым летом чемпионата Европы. Всего на счету футболиста 55 матчей и 18 голов.

Ранее стало известно, что контракт Криштиану Роналду с саудовским «Ан-Насром» был продлен до 2027 года. Футболист заработает 418 млн евро.