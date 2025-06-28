Стало известно, сколько заработает Роналду по новому рекордному контракту

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Роналду заработает 418 млн евро по новому соглашению с «Ан-Насром»

Контракт 40-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду с саудовским «Ан-Насром» был продлен до 2027 года. Его общая зарплата по новому соглашению составит 418 млн евро, сообщает РБК .

Роналду выступает в «Ан-Насре» уже два года. Согласно предыдущему контракту, португалец заработал 406 млн евро. Играя за клуб, футболист забил 93 мяча в 105 матчах.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже на протяжении трех лет считается самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии Forbes.

Всего спортсмен участвовал в 221 игре в составе сборной Португалии. Он забил 138 голов. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году выиграл чемпионат Европы.

В разное время Роналду также играл в таких клубах, как лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Ранее бывший коллега Джорджины Родригес раскрыл правду о ее знакомстве с Роналду. Оказалось, что девушка встретила футболиста задолго до работы в бутике Gucci.