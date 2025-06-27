Бывший коллега Джорджины Родригес раскрыл правду о ее знакомстве с Роналду

Бывший коллега Джорджины Родригес Пабло Бун раскрыл правду о знакомстве девушки со знаменитым футболистом Криштиану Роналду. По его словам, она знала спортсмена задолго до работы в бутике Gucci. Пара якобы познакомилась в ночном клубе, сообщает «СтарХит» .

Бун рассказал, что Родригес не была «золушкой». Еще до знакомства с Роналду ее хорошо знали в Испании. Девушка встречалась с известными мужчинами, в том числе с актером Мигелем Анхелем Сильвестре. Знакомство с футболистом не было случайностью.

«Они явно знали друг друга раньше. Они познакомились в ночном клубе Opium, где оба любили тусоваться, особенно Джорджина», — рассказал бывший коллега Родригес.

Позже окружение Роналду похлопотало, чтобы репутация его возлюбленной оставалась «чистой». История со знакомством якобы была придумана.

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