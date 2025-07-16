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В Подмосковье 20 июля стартует отбор на получение субсидий для производителей рыбы

С 20 по 27 июля в Московской области будет проводиться конкурсный отбор на предоставление субсидий для поддержки производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Под эти цели в этом году из бюджета региона выделено 26,4 млн рублей. Подать заявки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые состоят на учете в налоговых органах и осуществляют деятельность в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Субсидия позволит возместить часть затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кормов для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала. При этом, одним из главных условий является наличие документов, подтверждающих соответствие кормовых добавок ветеринарно-санитарным требованиям. Оставить заявку участники отбора смогут в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Уточнить необходимый список документов и другие подробности можно также на интерактивном сервисе «Календарь мер поддержки».

В регионе работает 24 рыбоводных хозяйства, специализирующихся на выращивании товарной рыбы: карпа, амура, осетра, форели, карася, щуки и других видов.

В прошлом году объем производства составил 4,1 тыс. тонн, из них 3,4 тыс. тонн прудовые и 634 тонны — индустриальные, разведение которых производится в специально построенных или оборудованных прудах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.