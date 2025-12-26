ВСУ направили в Купянск уцелевших колумбийских наемников, атаковавших Теткино
Фото - © Freepik, senivpetro
ВСУ перекинули в Купянск колумбийских наемников, которые ранее атаковали Теткино в Курской области. Противник хочет любой ценой отбить город до Нового года, сообщает Mash.
ВСУ собрали на этом направлении ударную группировку. В нее основу входят свежемобилизованные украинцы, бывшие заключенные и наемники, в основном из Южной Америки.
Всего противник увеличил количество своих бойцов на этом направлении с 4 до 6 тысяч. В качестве подкрепления сюда прибыли сотрудники ГУР, военные, участвовавшие в спецоперациях, операторы БПЛА и подразделения, снятые с уже потерянных направлений: волчанского, северского, покровского и сумского.
По словам российских бойцов, ВСУ пытаются перегрузить оборону, чтобы снизить свои потери. Они совершают серийные разнофланговые атаки малыми группами по 20–30 выходов за раз. Такую тактику они уже использовали в июне 2024 года при попытке зайти в Курскую область.
При этом противник несет потери от ударов российских дронов, артиллерии, КАБов и ФАБов. ВС РФ контролируют бои, несмотря на то, что они тяжелые. Последние три дня обе стороны почти не вели воздушную разведку из-за плохой погоды.
Ранее противник бил по тылу в районе Голубовки и Кучеровки, сейчас — в сторону центра Купянска.
Между тем ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Купянском. Там находились два украинских военных.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.