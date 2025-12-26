Никто не выжил: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ под купянском

сегодня в 12:31

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Он находился в частном доме в Глушковке на Купянском направлении в Харьковской области Украины, сообщает SHOT .

Украинские боевики засели в доме в населенном пункте в шести километрах от Купянска. Оттуда производился запуск БПЛА.

Беспилотники занимались разведкой позиций ВС РФ и пытались атаковать их. В качестве ответа российские войска ликвидировали пункт, в котором сидели два украинских боевика. Никто не выжил.

Ранее в Купянске под Харьковом ликвидировали украинское ДРГ с магнитными минами. У диверсантов нашли оружие НАТО.

