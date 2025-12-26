Никто не выжил: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ под купянском
Войска России ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Фото - © РИА Новости
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Он находился в частном доме в Глушковке на Купянском направлении в Харьковской области Украины, сообщает SHOT.
Украинские боевики засели в доме в населенном пункте в шести километрах от Купянска. Оттуда производился запуск БПЛА.
Беспилотники занимались разведкой позиций ВС РФ и пытались атаковать их. В качестве ответа российские войска ликвидировали пункт, в котором сидели два украинских боевика. Никто не выжил.
Ранее в Купянске под Харьковом ликвидировали украинское ДРГ с магнитными минами. У диверсантов нашли оружие НАТО.
