сегодня в 17:29

В Купянске под Харьковом уничтожили ДРГ ВСУ с магнитными минами

Российские войска ликвидировали ДРГ ВСУ в Купянске в Харьковской области Украины. Диверсанты использовали оружие НАТО, в том числе магнитные мины, изготовленные Швецией, сообщает SHOT .

ВСУ отправляют диверсантов в Купянске. Они пытаются найти расположение российских снайперов. Солдаты ВС РФ взяли под контроль высотки в населенном пункте.

На выходных противник отправил в Купянск две украинских ДРГ. В каждый группе были по четыре человека.

Из восьмерых удалось выжить только трое боевика. Они смогли сбежать в район Соболевки.

У диверсантов нашли вооружение НАТО. У них были снайперская винтовка М110, автоматы М4 Carbine. Также у боевиков обнаружили противотанковую ракету NLAW, магнитные мины, изготовленные в Швеции.

