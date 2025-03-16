ВСУ нанесли удар дронами по селу Воронок в Брянской области, есть погибший

Богомаз: водитель трактора погиб после удара дрона ВСУ по Брянской области
Спецоперация

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Украинские солдаты нанесли удар дронами-камикадзе по населенному пункту Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Из-за атаки умер водитель трактора, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ атаковали сельскохозяйственную технику, на которой выполняли работу в поле. В тракторе находился мужчина, он скончался.

Богомаз пообещал оказать помощь семье умершего. На месте работают службы региона.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов село Подывоьте в Брянской области.