Село Подывотье Брянской области попало под минометный обстрел
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские силы произвели минометный обстрел села Подывотье Севского района Брянской области. Есть пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате обстрела была ранена мирная жительница. У нее серьезные повреждения кистей рук. Женщину госпитализировали в местную больницу.
Медики оказывают ей помощь. Губернатор региона пожелал женщине скорейшего выздоровления.
Также пострадал дом, где находилась жительница села. В него попали украинские снаряды. Дом полностью сгорел.
Богомаз пообещал предоставить пострадавшей всю необходимую материальную поддержку.
7 марта ВСУ атаковали реактивными беспилотниками Брянскую область. Была ранена женщина.