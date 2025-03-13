Село Подывотье Брянской области попало под минометный обстрел

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Украинские силы произвели минометный обстрел села Подывотье Севского района Брянской области. Есть пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

В результате обстрела была ранена мирная жительница. У нее серьезные повреждения кистей рук. Женщину госпитализировали в местную больницу.

Медики оказывают ей помощь. Губернатор региона пожелал женщине скорейшего выздоровления.

Также пострадал дом, где находилась жительница села. В него попали украинские снаряды. Дом полностью сгорел.

Богомаз пообещал предоставить пострадавшей всю необходимую материальную поддержку.

7 марта ВСУ атаковали реактивными беспилотниками Брянскую область. Была ранена женщина.