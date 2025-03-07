ВСУ атаковали реактивными беспилотниками Брянскую область
Женщина ранена при атаке Брянской области дронами ВСУ
Женщина ранена при атаке города Стародуб Брянской области реактивными дронами ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения, она госпитализирована, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Из-за загоревшегося корпуса одного из местных предприятий пришлось эвакуировать жителей соседних домов, уточнил Богомаз.
Ранее сообщалось о работе ПВО в регионе. Также были временно закрыты аэропорты Волгограда и Саратова.