ВСУ атаковали реактивными беспилотниками Брянскую область

сегодня в 23:10

Жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения, она госпитализирована, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Из-за загоревшегося корпуса одного из местных предприятий пришлось эвакуировать жителей соседних домов, уточнил Богомаз.

Ранее сообщалось о работе ПВО в регионе. Также были временно закрыты аэропорты Волгограда и Саратова.