Главный выпускной Москвы — 2026: когда и где пройдет и как на него попасть, если вы не выпускник

В материале РИАМО — о том, что ждет выпускников в самый важный день и как попасть на праздник, если вы уже не школьник.

Совсем скоро для десятков тысяч столичных школьников прозвучит финальный аккорд их учебы. Подготовка к главному молодежному событию лета в столице уже вышла на финишную прямую. В этом году Общегородской московский выпускной обещает стать по-настоящему историческим: организаторы официально подтвердили, что грядущий праздник побьет абсолютный рекорд по посещаемости. На одной площадке соберутся около 50 тысяч выпускников, их родителей и педагогов со всей Москвы.

Когда и где пройдет выпускной в 2026 году

Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова официально объявила точные даты проведения мероприятия. Главный городской выпускной начнется вечером в среду, 26 июня, и продлится всю ночь до утра четверга, 27 июня 2026 года.

Масштабное торжество требует уникального пространства, поэтому городские власти уже второй год подряд отказываются от привычного Парка Горького в пользу ВДНХ. Территория Выставки достижений народного хозяйства идеально подходит для того, чтобы вместить такое колоссальное количество гостей и развернуть десятки интерактивных зон, концертных площадок и масштабных арт-объектов.

Основные праздничные мероприятия стартуют в 22:30 по московскому времени. Именно в этот момент начнется и прямая телетрансляция на канале «Муз-ТВ» — так что те, кто останется дома, смогут почувствовать атмосферу праздника в прямом эфире. По традиции, вечер для вчерашних школьников начнется максимально торжественно: на входе их будет ждать грандиозная красная ковровая дорожка, где каждый одиннадцатиклассник сможет почувствовать себя настоящей кинозвездой под прицелом фотокамер.

Как попасть на выпускной-2026, если ты не выпускник

Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости

Это один из самых частых вопросов, который волнует жителей и гостей столицы, ведь ВДНХ — любимое место для прогулок. Однако организаторы предупреждают: пройти на территорию выставки «просто так» в праздничную ночь абсолютно невозможно. Мероприятие носит закрытый характер, и безопасность здесь стоит на первом месте. Охрану порядка будут обеспечивать усиленные наряды полиции, Росгвардии, сотрудники МЧС России и частных охранных организаций. На всех входах развернут строгий пропускной контроль.

Попасть на площадку могут только сами выпускники московских школ этого года, их сопровождающие родители и учителя. Никаких билетов в кассах или в интернете не продается — любые объявления о продаже являются мошенничеством. Проход на территорию ВДНХ будет осуществляться исключительно по специальным индивидуальным именным браслетам, на которые нанесен уникальный QR-код. Вся подробная информация о выдаче таких браслетов централизованно передается через администрации столичных школ.

Но что делать, если вы уже давно окончили школу, но очень хочется стать частью этого масштабного исторического события? Выход есть, и он полностью официальный. Единственный реальный способ легально попасть на площадку для посторонних граждан — это стать частью большой команды волонтеров. Ресурсный центр «Мосволонтер» как раз набирает добровольцев для помощи в организации события.

Задачи у волонтеров будут самые разные, но очень ответственные: встречать и координировать нарядных гостей, сопровождать делегации, раздавать питьевую воду, координировать потоки людей, помогать профессиональным фотографам в тематических фотозонах и подробно рассказывать участникам о расположении многочисленных локаций. Если у человека уже есть солидный опыт в добровольческой сфере, он может попробовать себя в роли лидера целой команды. Главное условие для кандидатов — возраст от 18 лет и старше. Чтобы подать заявку, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте «Мосволонтер». Прием заявок открыт строго до 21 июня включительно, так что желающим стоит поторопиться.

Что ждет выпускников в 2026 году: более 60 артистов и ночные экскурсии

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Программа Главного московского выпускного — 2026 поражает воображение своим разнообразием. Для гостей подготовили более 20 тематических интерактивных площадок, так что скучать точно не придется никому.

Центральным событием ночи станет, конечно же, грандиозный концерт. Список исполнителей формировался с учетом мнения самой молодежи — артистов выбирали путем голосования сами одиннадцатиклассники. На сцену выйдут более 60 популярных музыкантов и групп. Среди подтвержденных звезд, которых официально ждут на ВДНХ: Сергей Лазарев, Shaman, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Алсу, группы The Hatters, Dabro, Artik & Asti, Gayazov$ Brother$ и рэпер ST. Кроме того, организаторы сохраняют интригу: на сцену выйдет «секретный артист», который стал абсолютным лидером в голосовании школьников, но его имя назовут только во время выступления. Вести концертную программу будут кумиры подростков — популярные блогеры Валя Карнавал, Аня Покров и Влад Кобяков. Любителей танцев ждет отдельная сцена с диджей-сетами, которая превратится в огромную дискотеку под открытым небом.

Для тех, кто захочет немного отдохнуть от громкой музыки, развернут тематические зоны:

« IQ-платформа»: пространство для любителей интеллектуального досуга, где пройдут квизы, викторины и масштабные шахматные турниры.

« Энергия разума»: спортивно-музыкальная площадка с тренировками на специальных велосипедах под зажигательные треки диджеев.

Игровая станция: зона с современными приставками для геймеров, а также павильон с ретроавтоматами, где можно будет вспомнить классику вроде «Морского боя» или «Авторалли-М».

Зона искусственного интеллекта: уникальная интерактивная точка, где нейросеть в реальном времени проанализирует увлечения выпускника, сгенерирует для него подходящую профессию будущего и покажет на экране его цифровой аватар в образе космонавта, врача или учителя.

Образовательный досуг: павильоны ВДНХ не закроются на ночь — специально для одиннадцатиклассников по ним будут водить ночные экскурсии.

Не забыли организаторы про учителей и родителей — для них подготовили отдельную душевную программу, включая литературные чтения, где известные актеры театра и кино будут читать знаменитые стихотворения. Кроме того, в эту ночь пройдет важная патриотическая акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Более тысячи московских выпускников отправятся в Александровский сад, чтобы торжественно возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и отдать дань памяти поколению победителей.

Перекроют ли движение дорог в Москве на время проведения выпускного 26 и 27 июня

Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости

Масштабные городские праздники практически всегда вносят коррективы в работу столичного транспорта. Жителям города и автомобилистам стоит заранее подготовиться к изменениям. Поскольку на ВДНХ съедутся 50 тысяч человек со всех концов Москвы, в районе проведения выпускного обязательно введут временные ограничения для личного автотранспорта и изменят маршруты наземного транспорта.

На текущий момент точные схемы ограничений движения, перекрытий улиц и запретов на парковку профильными ведомствами еще не опубликованы. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Департамент транспорта Москвы традиционно утверждают и обнародуют финальные карты ограничений за пару дней до самого мероприятия. Организаторы и городские службы настоятельно рекомендуют водителям внимательно следить за официальными обновлениями и оперативными публикациями в телеграм-канале Дептранса и на сайте ведомства ближе к 24-25 июня, чтобы заранее планировать свои поездки и маршруты в обход района ВДНХ.