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ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Рай-Александровка в ДНР

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село под свой контроль взяли подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий.

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили над территорией РФ 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотника самолетного типа противника.

Ранее Россия нанесла мощный удар по Украине в качестве ответных мер на террористические действия киевского режима.

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