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ВСУ начали минировать заводы и мосты в Павлограде на случай краха обороны

Стало известно о том, что украинские подразделения приступили к минированию заводов и мостов, расположенных в городе Павлограде Днепропетровской области, сообщает «Военная хроника».

Таким же способом ВСУ минируют объекты в Покровске, Славянске и Краматорске.

Совершить подрыв противник хочет в случае, если российские силы выйдут на оперативный простор, а оборона ВСУ на Донбассе обвалится. Днепропетровская область граничит с ДНР.

Ранее военная инфраструктура в Днепропетровской области попала под удар «Искандерами». В Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского — было атаковано здание закрытого учебного центра ВСУ.