Названа цель удара «Искандером» по родному городу Зеленского
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины. Целью удара стало, предварительно, здание закрытого учебного центра ВСУ, сообщает «Военная хроника».
По данным военных блогеров, в атакованном здании находились военные казармы. Кривой Рог, родной город президента Украины Владимира Зеленского, атаковали двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», утверждает канал с аудиторией более 330 000 подписчиков.
Минобороны России пока не подтверждало возможный ракетный удар по объектам в Кривом Роге.
15 января по Украине нанесли массированный ракетный удар. Атака произошла на следующий день после того, как российское Минобороны заявило об атаке на Брянскую область, в ходе которой Киев применил 31 беспилотник и 12 западных ракет ATACMS и Storm Shadow.
Из-за ракетного обстрела Украины 15 января Польша поднимала в воздух боевую авиацию.