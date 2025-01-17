Названа цель удара «Искандером» по родному городу Зеленского

По данным военных блогеров, в атакованном здании находились военные казармы. Кривой Рог, родной город президента Украины Владимира Зеленского, атаковали двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», утверждает канал с аудиторией более 330 000 подписчиков.

Минобороны России пока не подтверждало возможный ракетный удар по объектам в Кривом Роге.

15 января по Украине нанесли массированный ракетный удар. Атака произошла на следующий день после того, как российское Минобороны заявило об атаке на Брянскую область, в ходе которой Киев применил 31 беспилотник и 12 западных ракет ATACMS и Storm Shadow.

Из-за ракетного обстрела Украины 15 января Польша поднимала в воздух боевую авиацию.