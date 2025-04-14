ВСУ минируют кладбища в Курской области

Он подчеркнул, что понимает желание россиян посетить могилы родных и близких в православный праздник. Однако жителям Курской области лучше воздержаться от посещения опасных территорий, которые еще не обследовали саперы.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения», — заявил Горячев.

Также во время совещания он напомнил, что с 15 марта действуют ограничения на перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах приграничных территорий и прилегающих к ним зон. Под ограничениями оказались, в том числе лесные массивы и сельскохозяйственные земли.

Также стало известно, что за прошедшие сутки украинские войска вновь нарушили энергетическое перемирие и восемь раз атаковали энергообъекты России. ВС Украины наносили удары по инфраструктуре ЛНР, Курской, Брянской, Белгородской, Запорожской областей.