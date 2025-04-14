Нарушение энергоперемирия: Украина нанесла восемь ударов по объектам РФ

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Минобороны заявило о восьми новых атаках Украины по российским энергообъектам

За прошедшие сутки украинские войска вновь нарушили энергетическое перемирие и восемь раз атаковали энергообъекты России. ВС Украины наносили удары по инфраструктуре ЛНР, Курской, Брянской, Белгородской, Запорожской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Своими действиями Киев вновь нарушил договоренности Москвы и Вашингтона от 18 марта, когда страны договаривались о 30-дневной паузе в ударах по энергообъектам России и Украины.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей <…> продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — подчеркнули в оборонном ведомстве России.

13 апреля Минобороны также заявило о двух новых атаках ВСУ по российским энергообъектам. Оба удара пришлись по энергетической инфраструктуре в Белгородской области.