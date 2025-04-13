ВСУ снова намеренно ударили по двум объектам энергетики в России

Минобороны сообщило о двух умышленных атаках ВСУ на объекты энергетики в РФ

Несмотря на то, что с 18 марта 2025 года действуют российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам в течение 30 суток, Украина в одностороннем порядке продолжает нарушать их. За сутки зафиксировано два умышленных удара по объектам энергетики в РФ со стороны представителей киевского режима, сообщили в Минобороны .

Первый удар ВСУ совершили 11 апреля в 19:02 по московскому времени по объекту «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области. Из-за обрыва проводов без энергии остались более 600 мирных граждан в Шебекинском районе.

Второй умышленный удар ВСУ совершили 12 апреля в 10:16 по московскому времени по энергообъекту «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Эта атака обесточила дома мирных граждан в селе Степное.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение последних суток Вооруженные силы Украины обстреляли регион 103 раза.