Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 103 раза за сутки

Украинские боевики 103 раза за сутки обстреляли Белгородскую область. Они использовали артиллерию и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские боевики нанесли удар девятью беспилотниками по Белгородскому району. В Николаевке из-за БПЛА был ранен мужчина.

Валуйский муниципальный округ ВСУ обстреляли семью беспилотниками. Волоконовский район был атакован шестью боеприпасами и пятью БПЛА противника.

По Грайворонскому муниципальному округу ВСУ нанесли 14 ударов боеприпасами и 21 БПЛА. Краснояружский район был атакован двумя снарядами и 14 дронами.

По Шебекинскому муниципальному округу украинские боевики нанесли удары восьмью боеприпасами и 21 БПЛА. В Шебекино из-за атаки дрона получила ранение женщина.

Яковлевский муниципальный округ пытался атаковать БПЛА противника. Однако его сбили.

Ранее дрон ВСУ подорвал гражданский автомобиль под Белгородом. Мужчина получил ранения.