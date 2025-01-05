ВСУ использовали воздушный шар-террорист перед наступлением под Курском
Украинские боевики применили воздушный шар-террорист перед воскресным контрнаступлением в Курской области. Бойцы ВСУ планировали провести разведку боем, сообщает SHOT.
По предварительной версии, с его помощью украинские силы планировали устроить диверсию на одном из стратегических объектов Курской области.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили украинский воздушный шар-террорист.
По сравнению с беспилотниками воздушный шар-террорист обладает большей большей грузоподъемностью и способен нести несколько мин. Украинцы маскируют их под метеозонды.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские вооруженные формирования предприняли попытку контратаки для остановки наступления российских войск в Курской области. Российские артиллерия и авиация поразили штурмовую группу ВСУ.