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ВСУ использовали воздушный шар-террорист перед наступлением под Курском

Украинские боевики применили воздушный шар-террорист перед воскресным контрнаступлением в Курской области. Бойцы ВСУ планировали провести разведку боем, сообщает SHOT .

По предварительной версии, с его помощью украинские силы планировали устроить диверсию на одном из стратегических объектов Курской области.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили украинский воздушный шар-террорист.

По сравнению с беспилотниками воздушный шар-террорист обладает большей большей грузоподъемностью и способен нести несколько мин. Украинцы маскируют их под метеозонды.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские вооруженные формирования предприняли попытку контратаки для остановки наступления российских войск в Курской области. Российские артиллерия и авиация поразили штурмовую группу ВСУ.