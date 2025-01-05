МО: ВСУ предприняли контратаку для остановки наступления российских войск под Курском

ВСУ около 09:00 в воскресенье предприняли контратаку для остановки наступления российских войск на Курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Российские артиллерия и авиация поразили штурмовую группу ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин.

За сутки противник потерял до 340 человек. Общие потери ВСУ в Курской области превысили 49 тыс. военнослужащих.

Ранее российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ в Курской области. Украинские силы наступают малыми группами, высаживают пехоту в посадках под прикрытием бронемашин.