ВСУ атаковали Удмуртию дронами FP-1 с дополнительным ретранслятором связи

Украинские вооруженные силы использовали дроны модели FP-1, оснащенные дополнительным ретранслятором для связи, чтобы атаковать Удмуртию. Запуск беспилотников осуществлялся из Харькова и Чернигова, сообщает SHOT .

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что один из объектов на территории республики был атакован украинскими беспилотниками. По данным регионального Минздрава, из-за атаки украинских БПЛА в Удмуртии пострадали 11 человек, трое были госпитализированы.

Вражеские дроны преодолели более 1,7 тыс. км. Один из БПЛА был уничтожен при подлете к региону. Дрон-камикадзе с боевой нагрузкой, предположительно, до 5 кг пластида С4 с маркировкой на польском языке.

Последний раз крупная атака ВСУ по Удмуртии была в начале июля. Тогда российский регион атаковали дронами «Чаклун» и «Лютый».

