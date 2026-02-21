сегодня в 07:55

Минздрав Удмуртии: 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ

Из-за атаки украинских БПЛА в Удмуртии пострадали 11 человек, трое были госпитализированы, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

Он уточнил, что медики сразу же пришли на помощь пострадавшим.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом», — написал Багин в своем Telegram-канале.

По его словам, бригада санавиации перевезла тяжело пострадавшего пациента в Первую РКБ. Мужчина прооперирован и находится под постоянным наблюдением докторов.

Как добавил глава Минздрава, еще восемь пострадавших врачи осмотрели на месте, их отпустили под амбулаторное наблюдение.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что этой ночью противник атаковал один из объектов в республике.

