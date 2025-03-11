ВСУ атаковали Курск и Курчатов

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ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Курском и Курчатовым

ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Курском и Курчатовым, сообщает Telegram-канал Shot .

По данным канала, прозвучала серия взрывов — пять над Курском и не менее шести над Курчатовым.

На одной из улиц в Курчатове начался пожар из-за обломка сбитого беспилотника. сообщает Telegram-канад Baza.

Официальной информации от властей региона нет.

Ранее четверо человек погибли при ракетном ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Предположительно, атака была совершена из РСЗО Himars.