Хинштейн сообщил о возросшем количестве погибших при атаке на торговый центр

Число погибших при обстреле магазина под Курском возросло до четырех

Число погибших при обстреле магазина торгового центра «Добрыня» в Беловском районе Курской области возросло до четырех человек, сообщил врио региона Александр Хинштейн.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что за смерти киевский режим понесет наказание.

Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых при ударе ВСУ по слободе Белой в Курской области. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ дважды обстреляли населенный пункт из американской РСЗО Himars.