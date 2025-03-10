Хинштейн сообщил о трех погибших при ударе ВСУ
Трое человек погибли при ударе ВСУ по слободе Белой в Курской области
Трое человек погибли, девять ранены при ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Удар был нанесен вечером, когда в ТЦ было много людей.
«Три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он не сообщил и типе вооружения, которое применили ВСУ. Также нет данных о характере разрушений в здании.
В числе пострадавших числится четверо подростков 13-14 лет, у них нет тяжелых ранений.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местной больнице. Далее их планируют перевести специальным авиарейсом в курскую клинику, уточнил Хинштейн.
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