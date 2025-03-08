Украинский беспилотник атаковал мужчину и женщину в Курской области

Украинский беспилотник нанес удар по семейной паре в населенном пункте Гирьи в Беловском районе Курской области. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

51-летняя женщина была ранена в живот, ноги и руки. 56-летний мужчина получил травмы грудной клетки, спины и головы.

Также в населенном пункте Гирьи противник атаковал гражданский автомобиль. Водитель ранений не получил.

Ранее Telegraph писал, что 10 тыс. украинских солдат могут попасть в окружение в Курской области.