Украинский беспилотник атаковал мужчину и женщину в Курской области
Хинштейн: дрон ВСУ ранил семейную пару в Курской области
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Украинский беспилотник нанес удар по семейной паре в населенном пункте Гирьи в Беловском районе Курской области. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
51-летняя женщина была ранена в живот, ноги и руки. 56-летний мужчина получил травмы грудной клетки, спины и головы.
Также в населенном пункте Гирьи противник атаковал гражданский автомобиль. Водитель ранений не получил.
Ранее Telegraph писал, что 10 тыс. украинских солдат могут попасть в окружение в Курской области.