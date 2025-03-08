10 тыс украинских солдат могут попасть в окружение в Курской области
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Группировка войск ВСУ, состоящая из 10 тыс. солдат, оказалась под угрозой окружения в Курской области. Это стало возможным после успешного наступления российских бойцов под Суджей, сообщает украинское СМИ «Политика страны» со ссылкой на материал The Telegraph.
Автор публикации считает, что ВС РФ начали стремительно продвигаться в Курской области из-за отключения украинских солдат от американских разведданых. События начали более стремительно развиваться после того, как Соединенные Штаты прекратили обмениваться разведывательными данными с Украиной.
Теперь Киев не может своевременно узнавать, когда и где ВС РФ будут атаковать. Источники отмечают, что Соединенными Штатами была остановлена передача почти всех разведданных.
В Киеве рассматривают вероятность ухода из Курской области, чтобы не допустить потерь большого количества солдат. Есть риск окружения.
Ранее сообщалось, что российские солдаты уничтожали опорники и огневые точки ВСУ в Малой Локне.