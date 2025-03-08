Группировка войск ВСУ, состоящая из 10 тыс. солдат, оказалась под угрозой окружения в Курской области. Это стало возможным после успешного наступления российских бойцов под Суджей, сообщает украинское СМИ « Политика страны » со ссылкой на материал The Telegraph.

Автор публикации считает, что ВС РФ начали стремительно продвигаться в Курской области из-за отключения украинских солдат от американских разведданых. События начали более стремительно развиваться после того, как Соединенные Штаты прекратили обмениваться разведывательными данными с Украиной.

Теперь Киев не может своевременно узнавать, когда и где ВС РФ будут атаковать. Источники отмечают, что Соединенными Штатами была остановлена передача почти всех разведданных.

В Киеве рассматривают вероятность ухода из Курской области, чтобы не допустить потерь большого количества солдат. Есть риск окружения.

Ранее сообщалось, что российские солдаты уничтожали опорники и огневые точки ВСУ в Малой Локне.