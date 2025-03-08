сегодня в 09:10

Российская 34-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада продолжает вести штурм Малой Локни в Курской области. Солдаты ликвидируют опорные пункты и огневые точки противника, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

Российские войска уже зашли в Малую Локню. Им удалось взять под контроль окраину.

Солдат прикрывают операторы ударных БПЛА с неба. Они ликвидируют укрепленные позиции противника и блиндажи.

В Курской области солдаты ВС РФ продолжают атаку. Они проводят штурм опорных пунктов и зачищают блиндажи от солдат противника как в Малой Локне, так и ее окрестностях.

Ранее The New York Post сообщало, что ВСУ могут выйти из части оккупированной Курской области. Это, по оценкам экспертов, произойдет через две недели.