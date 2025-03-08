NYP: Вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани срыва
ВСУ могут покинуть Курскую область через две недели
ВСУ могут покинуть часть оккупированной Курской области через две недели, сообщает RT со ссылкой на The New York Post.
«Семимесячная вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани срыва», — указано в публикации.
По данным издания, ВСУ в Суджанском районе теряют десятки единиц техники, пути снабжения практически остановились.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли огневой контроль трассу Сумы — Суджа. Группировка ВСУ численностью примерно в 10 тысяч человек, может ждать оперативное окружение.