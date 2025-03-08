ВСУ могут покинуть Курскую область через две недели

ВСУ могут покинуть часть оккупированной Курской области через две недели, сообщает RT со ссылкой на The New York Post.

«Семимесячная вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани срыва», — указано в публикации.

По данным издания, ВСУ в Суджанском районе теряют десятки единиц техники, пути снабжения практически остановились.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли огневой контроль трассу Сумы — Суджа. Группировка ВСУ численностью примерно в 10 тысяч человек, может ждать оперативное окружение.