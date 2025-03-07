Российские военные взяли оккупированную ВСУ Суджу в оперативное окружение
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Российские подразделения взяли в оперативное окружение оккупированную ВСУ Суджу в Курской области. Около 2 тыс. военнослужащих противника оказались почти отрезаны от возможности отхода и эвакуации, сообщает Mash.
До полного окружения города российским военнослужащим осталось менее 6 км.
За прошедшую ночь морпехи из 810-й бригады преодолели около 9 км, двигаясь от Гуева до окраин Олешни — ближайшего населенного пункта к трассе Юнаковка — Суджа. Это единственная асфальтированная дорога, которую ВСУ использовали для обеспечения своей группировки в приграничье Курской области.
В настоящее время 32-я и 88-я отдельные мотострелковые бригады, а также 129-я и 105-я бригады территориальной обороны и 95-я диверсионно-штурмовая бригада ВСУ не имеют возможности организованно покинуть территорию курского приграничья.
Кроме того, в ходе наступления российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Старая Сорочина. Сейчас проходят активные боевые действия у Малой Локни.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово расстреливают мобилизованных украинских военных, которые были ранены под Суджей в Курской области. Российские военные находят тела при занятии отбитых у противника позиций.