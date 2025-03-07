Выстрел в голову: ВСУшники под Суджей избавляются от раненых мобилизованных

На суджанском направлении участились случаи массового расстрела военнослужащими ВСУ своих же раненых мобилизованных, сообщает SHOT .

Тела украинских солдат с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в районе сел Махновка и Казачья Локня. Российские бойцы находят тела при занятии отбитых у противника позиций. У большинства убитых, помимо огнестрела в голову, зафиксированы минно-взрывные травмы ног.

Предположительно, украинские военные не позволяли своим раненым сослуживцам сдаваться в плен, добивая их выстрелами в голову, после чего забирали снаряжение и отступали. Оружие рядом с телами отсутствует.

Согласно предварительным данным, погибших мобилизовали в ВСУ осенью 2024 года и сразу «кинули» в населенные пункты у Суджанского района. Только за последнюю неделю на этом направлении в плен попали свыше 30 украинских военных.

Российские войска ранее совершили быстрый прорыв в Курской области и почти отрезали часть подразделений ВСУ от основных сил. Дальнейшее продвижение российской армии может грозить полным окружением всей группировки противника.