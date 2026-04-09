ВСУ атаковали беспилотником кладбище в Донецке во время похорон
Два человека ранены в результате атаки БПЛА ВСУ кладбища в Донецке
Фото - © Медиасток.рф
Украинские боевики атаковали кладбище на юге Донецка в ДНР. В этот момент там проходили похороны, есть пострадавшие, рассказал ТАСС очевидец.
Удар противник нанес беспилотником. В пресс-службе Минздрава ДНР ТАСС рассказали, что во время атаки были ранены два человека.
Их увезли в больницу. Пострадавшие — средней степени тяжести.
6 апреля ВСУ ударили по Донецку. Был ранен военкор газеты «Известия» Евгений Быковский.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.